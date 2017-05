Da chef affermato si è trasformato una sera in un “eroe per caso” salvando la vita di una donna che stava rischiando di soffocare. Cristian Angiolin, della Locanda Cipriani di Torcello, si trovava a cena con la sua famiglia nel locale di un amico, la Trattoria al Braciere di Eraclea (Venezia) quando si è verificato un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Secondo quanto si legge sul quotidiano locale Il Gazzettino, lo chef è intervenuto tempestivamente quando si è reso conto che una donna seduta a un altro tavolo stava rischiando di soffocare. “Ha letteralmente salvato una nostra cliente – ha raccontato al quotidiano Lorenzo Manfrè, titolare del Braciere – La donna stava soffocando per un pezzo di carne che le si era fermato fra la gola e l'esofago, ma Cristian ha avuto un eccezionale sangue freddo e davanti agli occhi del marito e della figlia della donna ha effettuato due manovre con le dita riuscendo a togliere il boccone. Tutti lo dobbiamo ringraziare per aver evitato una possibile tragedia. Grazie a lui la signora si è ripresa e la serata si è conclusa nel migliore dei modi”.

Il commento dello chef – Lo stesso chef ha commentato quanto accaduto dicendo di aver deciso di intervenire anche perché in sala non c’era alcun medico. “L'episodio – ha aggiunto Angiolin – è una riprova dell'importanza della campagna di cui sono fra i promotori, il Progetto sicurezza a tavola. Vorrei peraltro rincontrare la signora per spiegarle quanto ha rischiato”.