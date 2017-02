Col trascorrere delle ore sono emersi nuovi drammatici elementi sull’incidente mortale avvenuto nella serata di lunedì sull’A4, tra Grisignano e Vicenza Est in direzione di Milano. Nello schianto che ha coinvolto tre veicoli sono morti Giorgio e Danilo Vartesi, padre e figlio di Ravenna di settantanove e quarantanove anni. Due persone che, secondo quanto si è appreso, quella sera stavano tornando a casa dopo aver partecipato al funerale della sorella di Giorgio e zia di Danilo. L'auto su cui viaggiavano padre e figlio, una Volkswagen Lupo, è sbandata finendo contro la cuspide che delimita lo svincolo rimbalzando poi verso la carreggiata e venendo centrata da un pullman di turisti mantovani. Per i due uomini non c'è stato nulla da fare: quando il personale medico del 118 è arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi. Nessuna grave conseguenza, invece, per le altre persone coinvolte nell’incidente mortale. Tanto spavento ma nessun ferito neppure tra i passeggeri del pullman che ha travolto l’auto dei due uomini.

L’incidente mortale di ritorno dal funerale – Una famiglia sfortunata quella dei Vartesi che, come scrivono i quotidiani locali, già prima del drammatico incidente dell'altra sera era stata colpita da un grave lutto, la morte dell'altro figlio di Giorgio. Poi lunedì l’ultimo dramma: padre e figlio si erano recati a Portogruaro, nel Veneziano, per partecipare al funerale della sorella di Giorgio, morta a 83 anni. Erano partiti presto da Ravenna per prendere parte alle esequie della parente e stringersi attorno ai loro cari. Poi, in serata, sulla strada del ritorno il terribile schianto che ha provocato la loro morte.