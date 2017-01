Dramma a Baltimora, negli Stati Uniti, dove sei bambini hanno perso la vita a causa di un incendio in una casa. Altri tre fratellini e la madre sono riusciti a fuggire e a salvarsi dalle fiamme poco prima che una parte dell'abitazione collassasse. Tra i bimbi che non ce l’hanno fatta, un neonato di 9 mesi, il fratellino di 2 anni, altri due di 3 anni, una ragazzina di 10 anni e un’altra di 11.

I bambini sopravvissuti hanno rispettivamente 4,5 e 8 anni. Al momento dell’incidente, il padre della numerosa famiglia era fuori casa per impegni di lavoro. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare: al momento si sa solo che le fiamme si sono propagate a una velocità tale da non dare scampo ai piccoli rimasti intrappolati.

Per la madre della numerosa famiglia è stato chiaro fin da subito che salvare tutti sarebbe stato impossibile. Sul posto è arrivata ben presto una camionetta dei vigili del fuoco, che tuttavia ha potuto solo domare le fiamme senza che nessuno riuscisse ad entrare per tentare di trarre in salvo qualche bimbo. La tragedia ha profondamente sconvolto Baltimora e l'opinione pubblica di tutti gli Stati Uniti.