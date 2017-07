Cantano, ballano e bevono. Sono alla guida di una Bmw. “Hey ragazzi, ci stiamo godendo la vita!” esclamano. Me le loro grida di felicità si trasformano improvvisamente in urla di paura quando la vettura sbanda finendo per schiantarsi contro un lampione; il tutto viene trasmesso in diretta su Instagram. Il video diventa all'improvviso tutto nero e si sentono solo i rumori di quello che è sicuramente un impatto violento. L'incidente per Sofia Magerko, 16 anni, e la sua amica Dasha Medvedeva di 24 anni, risulterà fatale. La tragedia è avvenuta in Ucraina: Sofia, vincitrice di un concorso di bellezza locale nella sua città natale di Izyum, è morta sul colpo. Dasha invece è deceduta sulla strada per l'ospedale.

Come poi emerso, le due ragazze erano salite su quell'auto portando con loro alcune bottiglie per continuare la loro serata a base di alcol. Sofia, la più giovane, era seduta sul lato passeggero e filmava tutto mentre Dasha, tra un sorso di alcol e l'altro, teneva una mano sul volante. Solo pochi secondi prima dell'impatto, dicono quanto gli piaccia la vita. E le risate si trasformano in urla quando la Bmw finisce contro un palo. Poco dopo sulla scena arrivano alcune persone: “Oh mio Dio – dice un uomo – c'è un corpo qui e un altro è stato sbalzato fuori dall'abitacolo”. La chiamata ai soccorsi risulterà inutile. Quando i medici arrivano sul posto per Sofia non c'è più nulla da fare. Dasha morirà poco dopo, durante il trasporto in ospedale. Il profilo Instagram della giovane reginetta di bellezza è stato chiuso, quello di Daria fino ad oggi era ancora visibile.