Tragedia nel pomeriggio di martedì sul versante francese del Monte Bianco. Un alpinista italiano è improvvisamente precipitato mentre stava percorrendo un canalone, il couloir du Gouter, rimanendo ucciso. La vittima è il 59enne Nevio Nobilio, un abruzzese residente a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara, che stava scalando il Monte Bianco con un amico di cordata rimasto illeso. Secondo quanto riferito da un portavoce dei soccorsi del Peloton de gendarmerie d'haute montagne di Chamonix, che sono intervenuti sul posto, il 59enne era in fase di discesa quando, "probabilmente per un errore tecnico", è scivolato ed è caduto.

Al momento dell'incidente l'alpinista abruzzese stava percorrendo un canalone che rappresenta un passaggio obbligato della via francese alla vetta del Monte Bianco e purtroppo già tristemente famoso per altri incidenti mortali. "È precipitato dal couloir del Gouter per 100-150 metri", hanno rivelato i soccorritori francesi, spiegando che "era ben attrezzato per l'attraversata ma non era legato in cordata all'amico", che è rimasto incolume.

L'allarme è stato dato da altri alpinisti che si trovavano in zona e che hanno assistito all'incidente. Quando i soccorritori son giunti sul posto, però, per Nevio Nobilio non c'era più niente da fare. La salma è stata recuperata con un elicottero e trasferita nella camera mortuaria di Chamonix. Al momento le autorità locali escludono che “la caduta sia stata provocata da un crollo di pietre” e propendono per “l’errore tecnico”. Il 59enne, socio del Cai, era molto conosciuto nel paese abruzzese dove aveva un panificio e dove lascia moglie e due figli. "Io lo conoscevo bene, era il mio fornaio. Un grande appassionato della montagna. Sapevo che era in vacanza in Val D'Aosta. Siamo addolorati, ancora di più perché quest'anno, con la tragedia di Rigopiano, avevamo perso quattro concittadini" ha commentato il sindaco, Gabriele Starinieri.