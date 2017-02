in foto: Ambulanza in India (Getty).

Tragedia in India, dove due gemellini di tre anni sono morti affogati nella lavatrice di casa mentre la madre era al supermercato per fare la spesa. La donna si era allontanata per pochi minuti per comprare un detersivo. I bambini hanno approfittato della sua assenza per arrampicarsi sulla lavatrice con carica dall'alto piena d'acqua. Lo riferiscono fonti della polizia locale, sottolineando come l'incidente sia avvenuto nell'area di Rohini, alla periferia di Nuova Delhi.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la donna, rientrata in casa dal supermercato, non avrebbe trovato i due bambini. Avvisato il marito, che era a lavoro, insieme avrebbero cominciato a urlare i nomi dei gemellini, fino alla tragica scoperta dei loro corpi nella lavatrice. Inutile si è rivelata la corsa in ospedale, dato che i medici non hanno potuto far altro che dichiararne la morte.

"La mamma ha raccontato di aver lasciato la porta aperta e di non essere riuscita a trovare i piccoli quando è rientrata, dopo circa sei minuti", ha dichiarato il vice commissario di polizia, MN Tiwari. La lavatrice era stata lasciata in funzione, ma pare che lo sportello non fosse dotato di un sistema di chiusura. "A prima vista sembra un incidente – ha concluso Tiwari -. Ma abbiamo aperto un'inchiesta e inviato i corpi al medico legale per l'autopsia".