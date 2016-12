Drammatico incidente di Natale in una casa in Francia, dove una bambina di appena cinque anni è morta dopo che un televisore le è caduto addosso. La tragedia, come si legge sui media locali, è avvenuta sabato 24 dicembre a Villeneuve-lès-Avignon, comune di circa dodicimila abitanti situato nel dipartimento del Gard nella regione della Linguadoca-Rossiglione. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, la bambina stava giocando vicino al mobile del televisore mentre tutta la sua famiglia era impegnata nei preparativi del Natale quando improvvisamente l’apparecchio le è caduto addosso schiacciandola.

La bimba è morta durante la corsa in ospedale – Probabilmente la piccola ha urtato, giocando con i cassetti, il mobile su cui l’apparecchio, un vecchio modello molto pesante, era poggiato. La bimba, schiacciata dal televisore, sarebbe rimasta cosciente per un po’ di tempo e quando sono arrivati i soccorritori e i vigili del fuoco era ancora in vita, ma è poi morta poco dopo per arresto cardio-circolatorio nell’ambulanza che la stava portando in ospedale. Sul drammatico incidente è stata avviata una indagine per chiarire al meglio la dinamica della morte della piccola.