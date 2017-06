Sono passati quasi sette anni dall’incidente mortale che ha strappato Elaine dal suo Edward. Era il novembre del 2010 e la coppia inglese stava viaggiando nei pressi di Wakefield, West Yorkshire, quando un albero è finito sulla loro auto e ha spaccato il parabrezza. Un enorme ramo ha finito per trapassare il petto della 55enne, poi morta in ospedale nonostante i disperati tentativi dei medici. Edward Davison è riuscito miracolosamente a salvarsi solo con qualche graffio ed ora, anche a seguito di un’indagine della procura sull’incidente, è stato costretto a riportare alla memoria quel tragico evento.

"L'unica cosa che mi ha detto è stata: ‘non mi lascerai morire, vero?’. E le ho risposto: ‘no, non lo farò’. È stato terribile. Questa è stata la prima volta che ho dovuto mentirle” ha spiegato Edward, in un momento molto toccante, di fronte alla Corte di Wakefield. La coppia, originaria di Pontefract, aveva lasciato l'Ospedale di Pinderfields a Wakefield, verso le 20 dopo aver visitato la figlia Natalie che soffre della malattia di Crohn. “Quel giorno c’era molto vento, mia moglie ne era quasi spaventata. Avevamo già visto dei detriti di alberi lunga la strada” ha ricordato l’uomo. "Ricordo Elaine che mi diceva che non le piaceva quella situazione e sembrava nervosa. All'improvviso, c'è stato questo rumore forte e un incidente. Poi ho visto qualcosa che cadeva nella strada davanti all'auto. Ho provato a frenare, ma l’albero ha sfondato il parabrezza facendo finire l’auto sulle ruote posteriori” dice ancora l’uomo.

“Il mio istinto è stato quello di mettere il braccio destro davanti ad Elaine per proteggerla. Poi è stato il panico. Ho chiesto a Elaine se fosse ok, e lei ha risposto: ‘no sto male’. La sua testa era su un lato, continuavo a parlare con lei dicendo che sarebbe andato tutto bene” ricorda ancora Edward. L’uomo ha provato a spezzare “freneticamente” i rami più piccoli per poter arrivare alla moglie, quindi ha chiamato un’ambulanza. L'inchiesta ha accertato che Elaine è stato portata in ospedale, dove è stata dichiarata morta dopo i tentativi di rianimazione.