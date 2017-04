Una società che si occupa della produzione di cibo per cani ha diramato un avviso in tutti gli Stati Uniti invitando i consumatori a restituire alcuni lotti del prodotto contenenti tracce di pentobarbital, sostanza che viene sovente somministrata ai malati che si sottopongono a eutanasia. Party Animal – questo il nome dell'azienda – ha recentemente diffuso un comunicato stampa per richiamare due lotti di cibo per cani Cocolicious dopo la segnalazione di un rivenditore, a cui un cliente aveva mostrato le analisi sui bocconcini effettuate da un laboratorio e il cui risultato era stato a dir poco agghiacciante: nella carne, infatti, i tecnici avevano riscontrato tracce di un farmaco adoperato per la "dolce morte". I prodotti interessati dal richiamo, in particolare, sono stati realizzati nel 2015 e includono soprattutto confezioni a base di manzo: i lotti ritirati sono stati 0136E15204 04 e # 0134E15 237 13, entrambi con scadenza nel 2019.

"La sicurezza degli animali domestici è e sarà sempre la nostra prima priorità", ha dichiarato Party Animal in un comunicato. "Siamo sinceramente dispiaciuti per questo inconveniente e per le conseguenze che può aver subito l'animale domestico che ha ingerito il cibo contaminato". La società ha quindi invitato i consumatori che posseggono uno dei lotti incriminati a restituirlo nel primo punto vendita disponibile. Party Animal ha infine spiegato che i controlli sui suoi prodotti sono frequenti e accurati e che quindi la presenza di pentobarbital è del tutto inspiegabile.