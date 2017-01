Oltre un terzo della frutta e della verdura che mangiamo (il 36,4%) è contaminata da almeno un pesticida. In particolare, l’uva da tavola e da vino, tutta di provenienza nazionale, è contaminata anche da 7, 8 o 9 sostanze contemporaneamente. E non solo frutta e verdura_ esami di laboratorio, nel the verde sono state riscontrate 21 differenti sostanze chimiche L’allarme multiresiduo arriva dal report ‘Stop pesticidi’, il dossier di Legambiente che raccoglie ed elabora i risultati delle analisi sulla contaminazione da fitofarmaci nei prodotti ortofrutticoli e trasformati, realizzati dalle Agenzie per la Protezione Ambientale, Istituti Zooprofilattici Sperimentali e Asl.

Secondo il rapporto, i prodotti fuorilegge (cioè con almeno un residuo chimico che supera i limiti di legge) sono solo una piccola percentuale (l'1,2% nel 2015, contro lo 0,7% nel 2014). Tuttavia l'utilizzo di prodotti chimici nell'agricoltura italiana, calato del 10% fra il 2010 e il 2013, nel 2014 è cresciuto da 118.000 a 130.000 tonnellate rispetto all'anno precedente. L'Italia è al terzo posto in Europa nella vendita di pesticidi (con il 16,2%), dopo Spagna (19,9%) e Francia (19%), piazzandosi però al secondo posto per l'impiego di fungicidi.

Legambiente segnala, però un dato positivo: la crescita delle aziende agricole che decidono di dire addio ai pesticidi e di produrre secondo i criteri biologici e biodinamici. In tal senso, la superficie agricola biologica in Italia, infatti, tra il 2014 e il 2015 ha registrato un aumento del 7,5%. Altro dato positivo è quello riguardante la percentuale di campioni regolari senza alcun residuo, in leggero rialzo rispetto al 58% del 2014: si attesta al 62,4%.

“Lo studio presentato oggi – sottolinea la presidente di Legambiente Rossella Muroni – evidenzia in modo inequivocabile gli effetti di uno storico vuoto normativo: manca ancora una regolamentazione specifica rispetto al problema del simultaneo impiego di più principi attivi sul medesimo prodotto. Da qui la possibilità di definire ‘regolari’, e quindi di commercializzare senza problemi, prodotti contaminati da più principi chimici contemporaneamente se con concentrazioni entro i limiti di legge. Senza tenere conto dei possibili effetti sinergici tra le sostanze chimiche presenti nello stesso campione sulla salute delle persone e sull’ambiente. Eppure le alternative all’uso massiccio dei pesticidi non mancano“.