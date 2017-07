Un uomo di nazionalità tunisina di 30 anni è stato trovato morto ieri nel tardo pomeriggio a Castelnuovo Garfagnana, in località Grignetola. Il corpo dello straniero, residente di Pisa (e del quale non è stato reso il nome), è stato trovato senza vita sul greto di un torrente in secca: inutili i soccorsi portati da un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118, allertata intorno alle 18.15 da un uomo e una donna che stavano passeggiando. Oltre ai vigili del fuoco sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno tentato di stabilire la dinamica della morte.

Il giovane è stato rinvenuto a petto nudo e senza segni evidenti di traumi. Sul posto è arrivato anche il medico legale Stefano Pierotti, incaricato dal pubblico ministero di turno Lucia Rugani. Dalla sua analisi della salma non sono emersi fatti che possano far pensare a una morte violenta. Restano quindi valide diverse altre ipotesi, a partire da quella di una possibile overdose fatale: da considerare anche il fatto che la morte potrebbe risalire alla giornata di martedì o, addirittura di lunedì. In ogni caso, stando a quanto si è appreso, la scomparsa del tunisino è stata denunciata nella giornata di martedì dai familiari.