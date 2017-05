Un 45enne inglese, Jimmy Prout, è stato massacrato da un gruppo di quattro persone, tra cui tre donne, che l’avrebbe costretto a mangiare uno dei suoi testicoli, prima di ucciderlo e gettare il suo cadavere in una zona desolata nei pressi di Newcastle, in Regno Unito. Ann Corbett, 26 anni, Zahid Zaman, 43 anni, Myra Wood, 50 anni e Kay Rayworth, 56 anni, sono ora accusati del suo omicidio. Tutti però negano le accuse.

Secondo la corte di Newcastle, gli imputati conoscevano già da tempo Prout, ma “una serie di eventi avvenuti alla fine del 2015 hanno generato tensioni che hanno portato ad un certo numero di aggressioni gravi contro la vittima”. In particolare all’uomo sarebbero stati estratti alcuni denti con un martello e uno scalpello. Il procuratore Paul Greaney ha dichiarato: “In effetti, per un certo periodo di tempo, Jimmy Prout non è stato solo maltrattato, ma è stato torturato”. “Alla fine, questi comportamenti hanno provocato la morte dell’uomo”, ha spiegato il magistrato. “In un’occasione, lo scroto di Jimmy Prout è stato tagliato a freddo e il suo testicolo è stato rimosso; poi è stato costretto a mangiarlo” ha spiegato Greaney. Secondo le prove, la vittima sarebbe morta il 9 febbraio 2016, e “il suo corpo è stato scaricato in un deserto a 100 metri dalla sua casa” dove “ha cominciato a decomporsi ed è stato mangiato in parte dagli animali”.

Secondo quando ricostruito dagli inquirenti Zahid Zaman era convinto che Prout aveva avuto un ruolo in un furto commesso da Ivan Corbett, fratello di Ann. "Non è riuscito a mettersi in contatto con Ivan Corbett, e così Jimmy Prout è diventato un bersaglio facile", ha detto Greaney. “Il gruppo ha ritenuto che Jimmy Prout meritasse una punizione e la pena che ha ricevuto è stata brutale. E’ stato aggredito ripetutamente e sottomesso a terribili indignazioni. Non capisco perché gli imputati negano il proprio coinvolgimento, cercando di addossare le colpe sugli altri” ha aggiunto il procuratore. “In verità quel che hanno fatto, l’hanno fatto insieme”.