in foto: Una delle copertine più famose della collana "Millelire", edita da Stampa Alternativa

Quest’estate sarà possibile, grazie ad un vero e proprio tuffo nel passato, leggere gratis scegliendo fra una svariata quantità di titoli. Come? Grazie alla casa editrice romana Stampa Alternativa, che ha scelto di ripubblicare, online, una delle sue collane più famose: le Millelire.

Si tratta di piccoli libricini che a partire dagli anni Ottanta costavano, appunto, solo mille lire, e che ora sono totalmente gratuiti. "Secondo mezzibusti televisivi e giornalisti mezzepenne gli italiani leggerebbero sempre meno. Secondo me, al contrario, gli italiani rifiutano sempre più la spazzatura editoriale propinata, a prezzi da rapina, dai grossi editori di regime": questa l’idea di Marcello Braghini, direttore di Stampa Alternativa. Scegliere di pubblicare gratuitamente autori come Bukowski o Epicuro, oggi come allora, è pertanto un atto estremamente importante.

"La collana che ha rivoluzionato il mercato editoriale": così viene descritta la Millelire dalla Piccola Enciclopedia Garzanti. In effetti, questa piccola casa editrice indipendente ha rivoluzionato nel vero senso della parola il modo di fare cultura attraverso l’editoria: titoli fra i più svariati, dai grandi classici alle storie che la grande editoria, quella "ufficiale", sistematicamente escludeva dai propri cataloghi. Nel 1994 la collana è stata anche insignita del Premio Compasso d'oro per la comunicazione e la grafica.

in foto: Alcuni dei titoli disponibili in free download

Stampa Alternativa viene fondata nel 1970 da Marcello Braghini, seguendo l’esempio delle Alternative Press americane. È stata la primissima casa editrice a lanciare le cosiddette edizioni “supereconomiche” al prezzo di mille lire. Un successo editoriale senza pari: soltanto negli anni Novanta vengono vendute 20 milioni di copie. Nel Duemila Stampa Alternativa smette di pubblicare i piccoli libri, ma da oggi la straordinaria esperienza di Millelire torna online, gratuitamente, alla portata di tutti.

Per avere una “copia” di Millelire basta andare sul sito di Stampa Alternativa, scegliere il titolo più accattivante, e scaricare il pdf su tablet o e-reader.

Qualche titolo

in foto: Epicuro e Stevenson disponibili gratuitamente online

La lista dei titoli disponibili gratuitamente per il downolad è sterminata: si va da Charles Bukowski con “Svastica” ai “Sonetti d’amore” di Shakespeare, passando per la filosofia con Eraclito e Kierkegaard e una lunga serie di titoli curiosi come “L’elogio della calvizie” di Sinesio di Cirene e “Vado, l’ammazzo e rido”, una raccolta di frasi dai più celebri film di Sergio Leone.

E ancora: “Lettera sulla felicità” di Epicuro (che negli anni Novanta ha venduto ben 2 milioni di copie), “Lettere ai Prepotenti” di Antonin Artaud, “Viaggi acidi” di Hofmann e “Inquietudine d’amore” di Yukio Mishima.

La collana, secondo Braghini, fu “destinata all'oblio per volontà suicida del regime distributivo” ma l’obiettivo di ripubblicare gratuitamente i titoli è quello di restituire loro “una nuova e ugualmente straordinaria vita, e per sempre”.