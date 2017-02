Terribile scoperta per una coppia di genitori marchigiani al loro ritorno da un breve vacanza fuori città. Quando hanno riaperto la porta di casa dopo il weekend trascorso fuori infatti si sono ritrovati davanti una scena che non avrebbero mai voluto vedere. Sul letto nella sua camera giaceva il corpo senza vita del figlio 45enne che abitava con loro. È quanto accaduto lunedì scorso in un'abitazione di Osimo, in provincia di Ancona. La coppia lo aveva sentito per l'ultima volta sabato, poi più nulla, anche se non si erano preoccupati più di tanto.

Quando sono tornati a casa lunedì pomeriggio, però, si sono preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui, poi la tragica scoperta. Il papà ha subito chiamato il 118 che ha fatto intervenire un’ambulanza della Croce Rossa di Osimo sul posto, ma ormai per il 45enne non c'era più niente da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche una squadra della polizia scientifica per le indagini sulle cause della morte. Come riporta il Corriere Adriatico, stando ai primi accertamenti, gli inquirenti ipotizzano che l'uomo fosse morto già da domenica, probabilmente ucciso da un’overdose di cocaina, in seguito ad una festa nella quale, assieme ad altri amici, avrebbe abusato di alcol e droga.