Assurda tragedia nelle scorse ore nello Stato della Florida, negli Stati Uniti. Un bambino di appena 7 settimane è morto per il caldo e la mancanza di aria dopo essere stato lasciato in un furgone parcheggiato e chiuso al sole per oltre otto ore. Il dramma domenica scorsa nella piccola località costiera di Mary Esther. Secondo una prima ricostruzione dell'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Okaloosa che indaga sul caso, il piccolo sarebbe stato lasciato in macchina al ritorno dalla messa domenicale in chiesa.

Un parente del bimbo che era al volante del mezzo ma la cui identità non è stata resa nota, infatti avrebbe guidato l'auto fino a casa parcheggiandola nel vialetto dell'abitazione sotto il sole senza accorgersi che sul sedile posteriore vi era il bimbo. L'uomo ha spiegato che non sapeva che la mamma del piccolo avesse messo il bimbo in auto dopo la messa prima di allontanarsi. La terribile scoperta solo nella serata quando la donna è tornata a casa chiedendo del figlio. Solo così infatti la famiglia ha capito che era avvenuto il dramma. Sono stati allertati i soccorsi ma per il bimbo non c'era più niente da fare. Durante la giornata si erano toccate temperature di 40 gradi e l'auto si è trasformata in un forno senza lasciare scampo al piccolo.