Una festa del libro, dei lettori, della città nel cuore del capoluogo partenopeo. Arriva a Napoli, nel lungo fine settimana che va da venerdì 9 a domenica 11 giugno, la settima edizione di "Un'Altra Galassia" la festa del libro che invade il centro storico di Napoli e si conferma come vera e proprio punto di riferimento, al Sud, per incontri, dialoghi e parole condivise sui libri e chi li scrive. Tanti incontri nel prossimo fine settimana, con il meglio della letteratura straniera e italiana.

Dall'anteprima nazionale della presentazione dell'ultimo romanzo dello scrittore best seller di thriller Jeffery Deaver, "Il bacio d'acciaio", ambientato proprio a Napoli, fino all'incontro che vedrà protagonista lo scrittore britannico, vincitore in passato del Man Booker Prize, Howard Jacobson, oltre alla presenza dello scrittore turco esule in Inghilterra Burhan Sonmez, autore del romanzo "Istanbul Istanbul".

Anche il meglio della letteratura italiana contemporanea arriverà a Napoli nel prossimo fine settimana, con la presenza di Domenico Starnone, Walter Siti, Simonetta Agnello Hornby, Antonio Manzini, Sandro Campani, Paola Mastrocola e Massimo Carlotto. Questi ultimi due saranno i protagonisti dei due eventi speciali delle serate di sabato e domenica sera, in cui evocheranno lo spirito di Ovidio (in occasione dei duemila anni dalla morte del grande poeta latino) e di Jean-Claude Izzo, il grande scrittore marsigliese di gialli, nelle cantine sotterranee del Monastero delle Clarisse Cappuccine nel cuore della città antica di Napoli.

L'idea collaudata da sette anni è sempre la stessa: lasciare entrare la città e i suoi lettori nell'officina dello scrittore attraverso la sua opera omnia, spersonalizzare la letteratura e adempiere alla sua funzione primaria di relazione. Questo è il fulcro degli appuntamenti di “Un'Altra Galassia” che promuove l'incontro tra scrittori e cittadini per discutere insieme di libri e letteratura, radicando “Un'Altra Galassia” nei luoghi del centro storico, quelle viscere che ispirano scrittori e artisti di fama nazionale e internazionale.

I luoghi di Un'Altra Galassia.

La settima edizione si svolgerà in due luoghi della città di grande suggestione storica e archeologica: l'Archivio Storico del Banco di Napoli in via Tribunali e il Monastero delle Trentatré in via Armanni, all’incrocio con via Anticaglia, vicinissimo all’Ospedale Incurabili.

Fondazione Banco di Napoli – Archivio storico del Banco di Napoli : sito nel cinquecentesco palazzo Ricca, in via dei Tribunali, e nell’attiguo palazzo Cuomo, l’archivio storico del Banco di Napoli rappresenta la più imponente raccolta archivistica di documentazione bancaria esistente al mondo. In circa 330 stanze sono raccolti e catalogati documenti bancari che vanno dalla metà del 1500 ad oggi.

: sito nel cinquecentesco palazzo Ricca, in via dei Tribunali, e nell’attiguo palazzo Cuomo, l’archivio storico del Banco di Napoli rappresenta la più imponente raccolta archivistica di documentazione bancaria esistente al mondo. In circa 330 stanze sono raccolti e catalogati documenti bancari che vanno dalla metà del 1500 ad oggi. Monastero Clarisse Cappuccine, dette Le Trentatrè: si erge nei pressi della collinetta di Caponapoli, ovvero il luogo dell’Acropoli della Napoli greco-romana. Fondato nel 1585, è l’ultima testimonianza di quella cittadella religiosa che occupò il centro antico nel corso del Seicento. Il complesso delle Trentatrè, così detto per il numero massimo di monache che poteva ospitare, è attualmente abitato da una comunità composta da 13 suore clarisse cappuccine che oggi, come 400 anni fa, comunicano con l’esterno grazie a una ruota che risale al tempo della sua costruzione, su iniziativa della nobildonna catalana Maria Longo.

Il programma della festa del libro in salsa partenopea.

Gli appuntamenti dell’edizione 2017, come di consueto, sono tutti a ingresso libero

Venerdì 9 giugno

Fondazione Banco Napoli, Palazzo Ricca, via Tribunali n.213, Napoli

ore 19 Domenico Starnone DIALOGO con Massimiliano Virgilio e Pier Luigi Razzano

Domenico Starnone DIALOGO con Massimiliano Virgilio e Pier Luigi Razzano ore 20 Walter Siti DIALOGO con Enzo d’Errico

Walter Siti DIALOGO con Enzo d’Errico ore 21:15 Simonetta Agnello Hornby DIALOGO con Patrizia Rinaldi

Sabato 10 giugno

Monastero Clarisse Cappuccine dette Le Trentatré, Via Armanni

ore 18:30 Antonio Manzini INCONTRO con Tony Laudadio

Antonio Manzini INCONTRO con Tony Laudadio ore 19:30 Burhan Sonmez DIALOGO con Lea Nocera

Burhan Sonmez DIALOGO con Lea Nocera ore 21 Sandro Campani READING

Sandro Campani READING ore 22 Paola Mastrocola e Ovidio EVOCAZIONE D’AUTORE

Domenica 11 giugno

Monastero Clarisse Cappuccine dette Le Trentatré, Via Armanni