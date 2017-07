in foto: La Madonna con Bambino del Guercino

È tornata finalmente in Italia la tela del Guercino rubata a Modena nel 2014 dal titolo "Madonna con i santi Giovanni Evangelista e Gregorio Taumaturgo. Ad annunciarlo, qualche giorno fa, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Il prezioso dipinto, ritrovata in Marocco nel febbraio di quest'anno, si trova adesso all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro di Roma e successivamente dopo i necessari interventi tornerà a Modena. Ecco le parole di un'entusiasta Dario Franceschini

Un ringraziamento a tutte le istituzioni che hanno permesso questo importante risultato che è stato possibile grazie alla forte sinergia e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Grazie in particolare al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale che con questa operazione si conferma un'eccellenza riconosciuta e apprezzata a livello internazionale.

La tela era stata ritrovata nel febbraio scorso a Casablanca con danni su circa il 30% della superficie. Come si vede dall'immagine sottostante, il danno è di grandissima entità.

A mostrare una foto delle pessime condizioni del dipinto – si tratta dell’opera “Madonna coi santi Giovanni Evangelista e Gregorio Taumaturgo”, opera considerata un capolavoro dell’arte italiana e che misura 293 centimetri per 185 circa – fu per primo il sito marocchino Telquel. Dall’immagine si nota chiaramente il pessimo stato di conservazione della tela, con ampie parti della superficie rovinata e perdite di colore.

Sgarbi: "Opera troppo importante, quindi invendibile"

La ‘Madonna' del Guercino era stata realizzata nel 1639 ed "è un'opera monumentale della prima maturità dell'artista" dal valore di circa 6 milioni di euro. Proprio l'invendibilità dell'opera, come denunciato da Vittorio Sgarbi, cioè il fatto che fosse così famosa da essere più un problema per i ladri che una fonte di guadagno, avrebbe portato al recupero e all'arresto di oggi. Dalla scoperta del furto ad oggi, in tutto il mondo si era parlato della speranza di ritrovare l'opera e una campagna di sensibilizzazione internazionale era stata dispiegata a favore del recupero del capolavoro.

Il furto nel 2014.

La “Madonna con i santi Giovanni Evangelista e Gregorio Taumaturgo”, l'opera del Guercino era stata sottratta dalla chiesa di San Vincenzo a Modena tra il 10 e il 12 agosto del 2014. Le indagini erano state affidate alla Procura emiliana e ai carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio, oltre che ai Ris. Sin dall'inizio delle indagini, a partire da un controllo sui tabulati telefonici, si era fatta via l'idea di una pista estera.