Serata di alta tensione a Torino in una delle zone della movida, il quartiere Vanchiglia. Ci sono stati violenti scontri e cariche di polizia e il bilancio è di quattro agenti feriti, due commissari malmenati e almeno due manifestanti fermati. In quella zona del capoluogo piemontese il centro sociale Askatasuna aveva organizzato una protesta contro l'ordinanza della sindaca Chiara Appendino che vieta la vendita di alcolici da asporto dalle 20 alle 6. In piazza Santa Giulia, dove già nei giorni scorsi la presenza delle forze dell'ordine era stata contestata, prima del tramonto era stata schierata una cinquantina di agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. I controlli erano stati decisi dopo le tensioni delle scorse settimane, quando, sempre in piazza Santa Giulia, alcuni agenti erano stati costretti a sospendere i controlli per motivi di ordine pubblico, a seguito di un tentativo di innescare tensione da parte dei centri sociali. Ieri sera, quando i funzionari delle forze dell’ordine sono rimasti in pochi, è scoppiato il caos, con i commissari che sono stati circondati e malmenati. A quel punto gli agenti sono tornati e sono iniziate le cariche. Quattro agenti sono rimasti feriti, uno sarebbe stato colpito con una bottigliata in faccia, altri tre hanno riportato lesioni più lievi.

Gli episodi precedenti – La calma è tornata solo dopo le 23, quando la piazza si era ormai svuotata a causa del fuggi fuggi dei clienti di bar e ristoranti provocato dagli scontri. A terra sono rimasti bicchieri e bottiglie rotte, sedie e tavoli rovesciati. L’episodio di martedì sera arriva dopo che pochi giorni fa in un’altra zona della movida alcuni carabinieri erano stati aggrediti. Nella notte tra sabato e domenica, per impedire i controlli a due venditori abusivi, una decina di giovani avevano accerchiato i militari e qualcuno li aveva spintonati e strattonati.