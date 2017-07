in foto: Vito Amoruso, la vittima dell'agguato

Dopo quasi due anni da un omicidio avvenuto in strada a Torino – quello del quarantasettenne Vito Amoruso – è stato trovato il presunto assassino. Amoruso, un rappresentante di commercio torinese, fu ammazzato poco prima delle 7.30 del mattino del 22 ottobre 2015 davanti casa sua in via Valdieri. Fu freddato con un colpo di fucile alla schiena mentre usciva dall’alloggio e morì poco dopo l’arrivo in ospedale. Ora i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino, sotto la direzione della Procura della Repubblica e in collaborazione con i colleghi del Ris di Parma e della Compagnia di Mondovì (Cuneo), hanno fermato il cuneese Daniele Uberti, quarantaquattro anni. Il movente del delitto non è ancora chiaro, ma nei confronti del quarantaquattrenne gli inquirenti, secondo quanto si è appreso, avrebbero acquisito gravi e convergenti elementi di responsabilità.

L’omicidio di Vito Amoruso a Torino nel 2015.

Vito Amoruso, rappresentante di generi alimentari, quella mattina del 22 ottobre 2015 non ebbe nemmeno il tempo di accorgersi di avere qualcuno alle spalle che gli sparò un colpo ravvicinato: secondo la Scientifica, l’assassino non si trovava a più di cinque metri dalla vittima. Il colpo recise l’arteria vicino al cuore, non lasciando scampo al quarantasettenne. Amoruso fu portato in condizioni disperate al pronto soccorso del Cto dove fu sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile, ma morì poche ore dopo. L’assassino da parte sua commise un errore sul luogo del delitto: non si accorse che il fucile col quale aveva appena sparato al rappresentante di commercio aveva perso un pezzo durante la fuga verso l’auto, una Fiat 500, con la quale poi scappò via. Quel pezzo dell’arma trovato per strada dai carabinieri fu consegnato ai Ris di Parma e probabilmente è stato utile per scovare il responsabile dell’agguato.