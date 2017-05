"Mi avevano detto che mi avrebbero aiutato a trovare una casa ma così non è stato" così si sfoga Mustapha Lahfid, l'uomo di origine marocchina che la sera di Capodanno era stato scambiato per terrorista insieme a tutta la sua famiglia in una sala di un cinema a Torino. L'uomo infatti ha dovuto subire uno sfratto esecutivo e abbandonare con la famiglia la casa in cui viveva ormai da 14 anni. Come racconta Repubblica, Lahfid ha trovato una nuova sistemazione per sé e i famigliari in un'abitazione molto più piccola ma consona alle sue tasche, una casa camera e cucina a poco più di 400 euro al mese.

"Mi sono dovuto arrangiare. Ma ho dovuto fare tutto da solo, senza il sostegno di chi era venuto a casa mia a chiedere scusa per quello che era successo e a promettere tutto il suo sostegno", ha commentato amaramente l'uomo lunedì lasciando le chiavi all'ufficiale giudiziario. Per la famiglia, dopo una serie di proroghe, era arrivato il quarto avviso e infine l'ufficiale giudiziario. "Io me ne vado ma mi chiedo che fine hanno fatto tutte le promesse che avevo ricevuto dopo Capodanno" ha sottolineato Lahfid, ricordando di aver ricevuto in quella stessa casa l'assessore comunale e l'assessore regionale. "Cambio quartiere e cambio vita non voglio più tornare qui anche se mi dispiace per tutta la fatica che ho fatto a mantenere questa casa dove abbiamo vissuto dal 2003. Vorrei tornare in Marocco", ha concluso l'uomo.