Sono state ore di tensione la scorsa notte a Torino nei pressi del campo nomadi di strada Germagnano dopo che diversi roghi appiccati nel campo hanno fatto insorgere i residenti della zona. Un centinaio di persone infatti si sono radunate all'esterno del campo e hanno protestato vivacemente tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che, in tenuta antisommossa, hanno dovuto impedire l'accesso al campo mentre i Vigili del fuoco spegnevano le fiamme. I residenti hanno chiesto a gran voce lo sgombero immediato del campo nomadi da tempo già al centro di polemiche e proteste.

La miccia che ha acceso la vivace protesta sono stati alcuni incendi che in tarda serata sono divampati nel campo dopo che gli ospiti del centro hanno accatastato masserizie in più punti dandovi fuoco volontariamente. Ne è nato un grosso incendio che ha sviluppato una densa colonna di fumo nero visibile fino a chilometri di distanza e che ha fatto scattare la rabbia degli abitanti della zona. Alcuni hanno anche tentato di entrare nel campo nomadi ma sono stati bloccati da un cordone di poliziotti. "Noi non sappiamo cosa stiamo respirando. Siamo esasperati. Qui ci ammaliamo tutti" hanno protestato i presenti denunciando che "questa situazione dura da anni e non si sta facendo niente".