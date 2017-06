E’ stato trovato impiccato venerdì pomeriggio, intorno alle 12, Mattia Del Treppo, 20enne fuggito da casa nella notte tra mercoledì e giovedì ad Almese, in provincia di Torino. Il ragazzo si è impiccato in un albero nei boschi, poche centinaia di metri dalla sua abitazione in frazione Milanere di Almese. Sul posto sono presenti i Carabinieri di Almese e del Nucleo Investigativo della Compagnia di Rivoli per gli accertamenti del caso. Ma sembrano esserci pochi dubbi sulla dinamica del dramma.

A lanciare l’allarme sulla scomparsa del giovane, appassionato di motocross e mountain bike, e studente di ingegneria, era stata la famiglia che insieme ad alcuni amici e parenti aveva lanciato un appello su Facebook che in poche ore aveva raggiunto migliaia di bacheche e ottenuto migliaia di condivisioni. “Mattia non è più rientrato a casa dalle 3 di questa notte – spiegavano i genitori – aiutateci a cercarlo, chiunque abbia dei gruppi aperti su Facebook per favore, se può condividere e pubblicare la foto, e chiunque dovesse vederlo avvisi i Carabinieri”. Oggi purtroppo la tragica scoperta da parte di una Squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Almese coinvolti nelle ricerche di Mattia. “Rimarrai per sempre inciso nel mio cuore, tu con i tuoi ricordi” è il primo commento di un caro amico della vittima.