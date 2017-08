Un ragazzo di soli 15 anni su è tolto la vita con il fucile da caccia del padre. Accanto al corpo è stata trovata la lettera della fidanzata che gli comunicava di volerlo lasciare. La salma del giovanissimo – secondo una ricostruzione fornita dai carabinieri di Chivasso, in provincia di Torino – è stata trovata questa mattina a San Benigno Canavese. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, per il giovane non c'era ormai più nulla da fare. L’arma con cui si è tolto la vita era regolarmente detenuta dal padre. Sono ancora in corso gli accertamenti sull’accaduto, ma si ipotizza si sia trattato di un suicidio per motivi sentimentali.

Dopo aver fatto cena con i suoi genitori il ragazzo è salito nella sua camera da letto, una mansarda al quarto piano di una palazzina. Aiutandosi con un bastone ha fissato il fucile, poi si è sparato al volto. Il padre e la madre non hanno sentito nulla e si sono accorti della tragedia solo il questa mattina, quando sono entrati nella sua stanza e hanno trovato il corpo sul letto. La vittima era il quinto di cinque figli, tre femmine e due maschi; non ha lasciato nessun biglietto per spiegare le motivazioni del tragico gesto ma sulla sua scrivania i carabinieri hanno ritrovato un biglietto della fidanzata che diceva di volerlo lasciare. Si presume che sia stata questa decisione da parte della compagna a giustificare il suo gesto estremo.

Durante i controlli di rito nell'abitazione della famiglia i carabinieri di Chivasso hanno sequestrato tredici armi da fuoco tutte regolarmente detenute, dal momento che il papà del ragazzo suicida è un cacciatore amatoriale ed è solito dedicare il suo tempo libero all'attività venatoria. Le armi erano registrate ad uso sportivo. Il papà è molto noto a San Benigno per via della professione e anche il resto della famiglia è estremamente stimata.