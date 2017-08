Il suo caso aveva scatenato clamore e molte polemiche dopo che il giudice aveva deciso di scarcerarlo perché non era accertato che avesse toccato la donna davanti a lui in un atto di autoerotismo in un mezzo pubblico, ma nonostante la pesante accusa l'uomo si è di nuovo messo all'opera masturbandosi davanti ad un'altra donna su un autobus di linea a Torino. La nuova impresa gli è costata un nuovo fermo di polizia che questa volta però è stato convalidato dal Gip e per lui si sono aperte le porte del carcere.

Si tratta di ragazzo di 26 anni di origine marocchina, fermato martedì dagli agenti del nucleo Progetti e Servizi Mirati della polizia municipale del capoluogo piemontese. L'uomo anche questa volta era stato ripreso dal telecamere piazzate sul mezzo pubblico dopo che la sua vittima aveva sporto denuncia anche seno è stato facile rintracciarlo. Portato di nuovo davanti al giudice, per questo secondo episodio è stata accordata la richiesta di misura cautelare dell'arresto, chiesta dalla pm Patrizia Gambardella.

Nel precedente caso la giudice per le indagini preliminari, Alessandra Cecchelli, aveva respinto la richiesta del carcere sostenendo che eiaculare sugli abiti si una donna senza toccarla come aveva fatto il 26enne non è violenza sessuale. "La vittima riferisce di aver sentito del calore sulla coscia sinistra" dopo che lui è sceso dal tram, "nel racconto della donna non sono presenti elementi per confermare che lo sfregamento masturbatorio ipotizzato sia stato effettuato in appoggio alla gamba della donna" aveva scritto il Gip, aggiungendo: "Se l'avesse toccata per masturbarsi certamente avrebbe avvertito sensazioni ben diverse dal mero calore". Una decisione che aveva sconvolto la vittima: "Per me è stato mortificante. Alla sera non riuscivo a smettere di piangere. Ho il suo viso stampato in testa", ha raccontato la donna denunciando anche l'indifferenza degli altri passeggeri: "Chi c'era deve avere visto tutto. E non ha detto niente".