Torino, precipita mentre tenta il furto nell’appartamento dei vicini: morto ladro 30enne

È successo in via Bibiana, nel popolare quartiere Madonna di Campagna. Il ladro, Simone Chiodi, pare abitasse nello stabile della famiglia che voleva derubare e che è attualmente in vacanza. Ma è caduto da un balcone al quinto piano ed è morto sul colpo. Sul caso indaga la polizia.