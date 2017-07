Assurdo episodio nelle scorse ore a Moncalieri, in provincia di Torino. Un operaio di una ditta edile che non veniva pagato da mesi aveva pensato di rifarsi rubando degli attrezzi dal luogo di lavoro per rivenderli, ma dopo essere stato scoperto i titolari hanno scatenato una violenta rappresaglia contro di lui, arrivando persino a sequestrare lui, la moglie e i figli piccoli per farsi restituire gli oggetti. La drammatica vicenda scoperta quasi per caso dai carabinieri di Crescentino, sempre nel Torinese, che venendo un furgone parcheggiato in piena notte in una zona isolata hanno deciso di controllare scoprendo all'interno il muratore 38enne e due rapitori di 26 e 27 anni.

A quel punto l’operaio sequestrato è riuscito a segnalare ai militari di essere vittima di un sequestro di persona, raccontando di essere stato malmenato e minacciato e infine che anche la moglie 30enne era trattenuta sotto la minaccia di un’arma da altre persone all'interno di un magazzino situato a Moncalieri. I carabinieri hanno fatto scattare subito una blitz trovando effettivamente la donna trattenuta da un 62enne, e dai suoi due figli.

Da una successiva perquisizione nello stesso magazzino, i militari hanno scoperto poi un fucile con matricola abrasa, un fucile ad aria compressa, un fucile winchester, un fucile calibro 12 ad avancarica, una pistola, due pistole giocattolo ed uno sfollagente, illecitamente detenuti. Il 62enne e il figlio sono stati arrestati per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione e detenzione illegale di armi, mentre la figlia denunciata in stato di libertà per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione. In manette anche gli altri due giovani trovati nel furgone.