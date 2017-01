Maxi operazione della Guardia di Finanza questa mattina a Torino nell'ambito del contrasto al commercio di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi destinati ai bambini. I militari infatti hanno posto sotto sequestro oltre un milione e mezzo di prodotti in gran parte giocattoli e materiale destinato ai piccoli come ad esempio colle di solito utilizzante a scuola, oltre a svariati articoli ad uso domestico. L'operazione odierna delle Fiamme Gialle è arrivata al termine di una indagine partita da un negozio situato a Porta Palazzo, storico mercato del capoluogo piemontese, gestito da un imprenditore cinese.

L'uomo nel mirino dei Baschi Verdi è proprietario di un capannone, sempre nel capoluogo piemontese, e di un negozio in quello lombardo, dove venivano stoccate grosse quantità di merci provenienti dalla Cina. NI un primo momento nel corso del controllo i finanzieri torinesi hanno sequestrato oltre 80mila articoli contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti e tenuti in un negozio. Durante i successivi accertamenti nei magazzini dell'imprenditore, ordinati dalla Procura di Torino, sono stati scoperti oltre un milione e mezzo di oggetti potenzialmente pericolosi in quanto sprovvisti di qualsiasi marchio di conformità