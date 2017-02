Una mancata precedenza concessa in automobile è stata la miccia di un violento litigio diventato poi una vera aggressione questo pomeriggio a Moncalieri, comune alle porte di Torino. Ad avere la peggio, secondo quanto riportato da Repubblica, è stato Daniele Cavaglià, amministratore delegato della Tms, società di servizi editoriali del gruppo Angelucci editrice di "Libero", "Il Tempo" e il "Corriere dell'Umbria".

L'imprenditore è stato aggredito in strada da un uomo di cinquantadue anni originario di Cambiano (altro comune dell'hinterland di Torino), che lo ha minacciato con una mazza da baseball – che evidentemente teneva dentro l'auto – e l'ha successivamente colpito in modo violento con alcuni pugni in faccia.

Alla base dell'aggressione una banale lite per la precedenza tra automobili a un incrocio. Cavaglià, ferito, è stato soccorso dagli operatori del 118, e un'ambulanza l'ha trasportato all'ospedale traumatologico Cto di Torino, dove gli è stata diagnosticata una frattura chiusa della parete inferiore dell'orbita. Il cinquataduenne, invece, è stato arrestato dai carabinieri per violenza privata, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti all'offesa.