in foto: Stefania Giannuzzi, ormai ex assessora all'Ambiente di Torino (Facebook).

Cambio di guardia tra le fila della giunta comunale di Torino. Stefania Giannuzzi non è più l'assessora per l'Ambiente della città piemontese. Al suo posto, come è stato comunicato con un post su Facebook, arriva il capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, Alberto Unia. "Permettetemi di cogliere l'occasione per ringraziare Stefania Giannuzzi per il suo lavoro – ha poi aggiunto la sindaca, Chiara Appendino – e il coraggio che ha messo in esso. Sarà ancora utilissima alla Città, abbiamo tanto lavoro da fare insieme". Nei giorni scorsi, si erano rincorse le voci di una sua eventuale sostituzione, in relazione agli avvenimenti di Piazza San Carlo dello scorso 3 giugno, quando a causa di un falso allarme bomba era scoppiato il panico tra i tifosi della Juventus, riuniti in piazza per tifare la propria squadra del cuore impegnata nella finale di Champions League contro il Real Madrid.

In realtà, come sottolineano dal Comune, questa decisione servirebbe a rendere ulteriormente incisiva l'azione della giunta in un settore, quello dell'Ambiente appunto, considerato strategico per la città dalla sindaca Appendino e dalla maggioranza Cinque Stelle. Ma il dubbio che questa possa essere in qualche modo collegata al panico di piazza San Carlo resta, e anzi gli avversari politici della prima cittadina hanno sottolineato come quella della Giannuzzi potrebbe essere la prima testa a cadere per il disastro del 3 giugno e, più precisamente, per la mancata pulizia della piazza dalle bottiglie di vetro, divenute più tardi la principale causa delle ferite durante il fuggi fuggi per il falso allarme bomba.