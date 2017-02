Cercasi insegnanti di sostegno. Non è una battuta, né una provocazione, ma il senso di un annuncio pubblicato sulla sua pagina facebook da Maria Teresa Furci, dirigente dell’IC Racconigi in Borgo San Paolo, a Torino, che ha deciso di appellarsi al social network per trovare una docente: "AAA cercasi docenti di sostegno per la scuola primaria. Le graduatorie sono esaurite e anche le domande di messa a disposizione. Chi è in possesso del titolo di accesso (diploma magistrale abilitante oppure laurea in Scienze della formazione primaria) e ha voglia di lavorare a Torino presso l’IC Corso Racconigi mi scriva in privato. Grazie".

La dirigente scolastica ha pubblicato il post dopo aver fatto tutti i tentativi necessari per trovare un insegnante, ovviamente usufruendo dei canali "iustituzionali"."Ho cercato presso altre scuole, ma niente – ha spiegato la Furci -, non ci sono abbastanza insegnanti per i posti che servono". Ed è sempre in un commento su facebook che la preside ha dato un'interpretazione: "Io penso che si sia talmente sminuito il ruolo dell’insegnante che nei giovani è diminuita la voglia di scegliere questa professione. E questo è il risultato: non ci sono più maestri!".

Naturalmente al post sono seguite diverse candidature non solo dal Piemonte, ma anche da altre regioni: "Purtroppo, tutte da persone con diplomi o lauree che non sono utili. Per le supplenze brevi abbiamo già anche assunto tirocinanti, ma questa è una cattedra vacante che si è aggiunta durante l’anno e i soli titoli utili sono la laurea in scienze della formazione primaria oppure il diploma magistrale pre-2001".