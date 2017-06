In una abitazione nelle campagne di Poirino, nel Torinese, i carabinieri hanno trovato nel tardo pomeriggio di lunedì il corpo senza vita di una donna di settantaquattro anni. Si tratta di una persona morta verosimilmente da diversi mesi dato che il corpo è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. Da quanto si apprende, il cadavere non presenta apparentemente segni di violenza, ma soltanto l'autopsia potrà stabilire le cause del decesso. Sul posto è intervenuto anche il medico legale. A trovare il cadavere sono stati i carabinieri che a quanto pare cercavano (e hanno trovato) il figlio quarantanovenne della donna che risultava scomparso. L’uomo – a denunciare la sua scomparsa questa mattina era stata la compagna – è stato trovato nell’abitazione col cadavere della madre. È apparso in evidente stato confusionale ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Croce di Moncalieri, per accertamenti.

Al vaglio dei carabinieri la posizione del figlio – La posizione dell'uomo, che secondo le prime informazioni soffriva di una forte depressione, è al vaglio dei carabinieri. Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa sia successo in quella casa e perché il figlio non aveva detto a nessuno del decesso della madre. Secondo le prime informazioni, nei giorni scorsi i vicini dell’anziana signora si erano lamentati del fetore proveniente da quella casa. A quanto pare però avrebbero detto di essere convinti che quella cascina fosse ormai disabitata da diverso tempo. Le indagini sul caso sono coordinate dal pm Donatella Masia, della procura di Asti.