“Fermi tutti questa è una rapina”, ma gli impiegati della banca, in tutta risposta, hanno ignorato il rapinatore che, pistola alla mano, aveva intimato al dipendente della filiale di Intesa Sanpaolo di Lombriasco (Torino) di aprire la porta che permette di accedere al retro delle casse. Una scena che ricorda molto la gag del film Fantozzi in Paradiso, dove il ragionier Ugo e il suo fidato socio Filini inscenano un disastroso tentativo di rapina. Eppure è quanto è successo veramente lo scorso 21 aprile.

Ora due 40enni italiani sono finiti agli arresti per quella vicenda. Uno dei due, con il pretesto di effettuare un bonifico, era entrato all’interno della banca e, dopo avere estratto l’arma, aveva minacciato l’impiegato con l’intenzione di accedere nel retro delle casse. L'uomo, però, come si vede bene nel filmato dei Carabinieri non si era troppo scomposto e, al suo ennesimo rifiuto, il malvivente si era allontanato precipitosamente dalla porta principale, dove lo attendeva un complice. Sarebbero stati poi identificati grazie alle telecamere e alle testimonianze di alcuni clienti della filiale. Uno dei rapinatori era senza fissa dimora, l’altro domiciliato a Torino. Entrambi sono stati arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri di Moncalieri e Formia in esecuzione di una misura cautelare del Tribunale di Torino.