Fumo su Leini, comune nella città metropolitana di Torino dove un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in una fabbrica di materiale plastico in cui si produce polistirolo. Ancora in corso le operazioni dei Vigili del fuoco di Torino, dei volontari e dei Carabinieri di Venaria intervenuti sul posto per tenere la cittadinanza a distanza di sicurezza. L'azienda la A.E. Curta sita in via De Gasperi 27. Al momento dell'incendio, avvenuto intorno alle 12.30, nello stabile erano presenti due operai, ora in salvo e illesi. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio è scoppiato mentre i due lavoratori stavano impiegando un flessibile. Le scintille liberate dall'utensile e finite sul polistirolo hanno causato l'incendio. Rapidamente il rogo si è propagato ai macchinari.

Allertata l'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che deve valutare i livelli di tossicità dell'aria. Sul posto è giunta anche Gabriella Leone, sindaco del comune piemontese.