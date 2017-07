Era con alcuni amici e parenti a pranzo in un ristorante di Borgaro, comune dell'area metropolitana di Torino, quando improvvisamente un boccone di carne l'ha soffocata. È morta così Anna Schiavone, una pensionata 76enne di Almese. Quella che doveva essere una giornata di allegria e spensieratezza si è trasformata in un incubo. La donna, secondo quanto raccontato dai testimoni, sarebbe morta quasi immediatamente. Inutili si sono infatti rivelati i tentativi di soccorso effettuati dagli altri clienti del locale, mentre seguivano le istruzioni dei sanitari del 118 che stavano arrivando con l'ambulanza. Al loro arrivo non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. La tragedia si è consumata la scorsa domenica, ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore.

Anche il medico legale dell'Asl To4, Carmela Patanè, ha confermato la morte per arresto cardiaco in seguito a "ostruzione delle vie aeree". Il cadavere della pensionata è stato subito affidato alla famiglia, senza necessità, secondo quanto disposto dalla Procura di Ivrea, di effettuare l'autopsia. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Già nel 2015, una donna ad Avellino, Campania, era morta soffocata da un boccone di carne mentre si trovava a pranzo con la sua famiglia, mentre più di recente, lo scorso marzo, un 38enne di Milano aveva rischiato la vita sempre nello stesso modo, ma era riuscito a sopravvivere grazie all'intervento tempestivo de soccorritori del 118 che erano riusciti a rimuovere in tempo il boccone rimasto incastrato nella gola dell'uomo.