in foto: Immagine d'archivio.

Una donna di quarantasei anni si è data fuoco oggi a Torino procurandosi ustioni sul 70 percento del corpo. Il drammatico gesto, avvenuto per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia intervenuta sul posto, si è consumato davanti alla sede dell'Inps di corso Giulio Cesare. Trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco, la quarantaseienne è stata intubata per essere trasferita al centro grandi ustionati del Cto. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, la donna era disperata perché da anni non riusciva a trovare un lavoro. Il drammatico gesto è stato compiuto in prossimità degli sportelli e davanti a diversi dipendenti e testimoni.

Il racconto dei testimoni – Secondo il racconto dei testimoni che hanno assistito al dramma, la donna prima di darsi fuoco avrebbe detto di essere stata licenziata a gennaio ma di aspettare ancora adesso l'indennità di disoccupazione che non arrivava. “Mi hanno licenziata, sono esasperata, non ce la faccio più”, avrebbe urlato prima di cospargersi il corpo di alcol e appiccare il fuoco con un accendino. Ha riportato ustioni soprattutto su braccia, torace e volto.