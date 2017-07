in foto: immagine di repertorio

Fingeva di allacciarsi le scarpe, ma nel movimento coglieva l’attimo per scattare foto sotto le gonne delle frequentatrici del mercato di piazza Europa a Chieri, nel Torinese. Dovrà rispondere dell’accusa di molestie il 47enne italiano residente nell'Astigiano, a cui sono state anche acquisite le immagini presenti nel cellulare a scopo probatorio, fermato stamattina dalla Polizia Locale.

Le sue ‘vittime’, tutte donne chiaramente, in un primo momento avevano pensato che si trattasse di un ladruncolo che voleva mettere le mani nelle loro borse, ma poi una di loro si è accorto che l'uomo armeggiava col telefonino sotto di sé. E così ha avvertito le forze dell’ordine. A quel punto i vigili in servizio al mercato l’hanno seguito e hanno accertato che, mentre si chinava a terra fingendo di allacciarsi le scarpe, scattava a ripetizione fotografie sotto le gonne delle malcapitate con il suo cellulare. A quel punto è scattato il fermo. Il 47enne è stato poi portato in caserma. Nel suo telefonino sono state rinvenute fotografie inequivocabili riprese all’insaputa delle vittime. Ed è scattata la denuncia.

C’è da dire che la pratica dell’’upskirt’, così viene identificata nei paesi anglosassoni la pratica di fotografare le donne sotto la gonna, è stata anche legalizzata con alcuni discussi provvedimenti giudiziari in alcune parti del mondo, come nello Stato americano del Massachussets, "purché le vittime indossino la biancheria intima", ha sentenziato la Corte Suprema“