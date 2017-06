Strutture abusive, cibi in pessimo stato di conservazione, alimenti accatastati alla rinfusa o lasciati sotto alcuni gazebo all’esterno senza protezioni contro insetti e roditori. È quanto i carabinieri del Nas di Torino hanno trovato nel magazzino, nella cucina e nelle celle frigorifere a Frossasco dello chef Enrico Agù, astro nascente nei servizi di catering a cinque stelle, premiato di recente al Wedding Award 2017 per l’alto numero di apprezzamenti. Dalla Reggia di Venaria passando per il Museo dell’Automobile e tante serate con la Juventus, Agù era molto conosciuto in Piemonte e non solo. Nella foto profilo su Facebook, appare insieme al noto chef Antonino Cannavacciuolo. Come scrive La Stampa, lo chef è stato denunciato per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. Il servizio di igiene dell’Asl To 3 di Pinerolo, ha emesso un’ordinanza di sospensione “di deposito e cottura alimenti nella sede operativa di Frossasco”, per carenza dei requisiti di igienico-sanitari.

I militari hanno sequestrato allo chef due tonnellate e mezzo di alimenti, per un valore di circa 50mila euro. Il blitz ha portato alla scoperta di numerose inadempienza nellasede operativa: deposito abusivo e fatiscente. L’intera area sarebbe sprovvista di ogni requisito igienico sanitario. Nella cella frigorifera sono stati trovati alimenti conservati in violazione delle procedure di “autocontrollo” privi cioè di etichette indicanti tipologia, tracciabilità, data certa di congelazione, data di scadenza. Molti cibi, secondo la relazione inviata dai carabinieri in Procura, sarebbe stati scongelati in maniera inappropriata. Nel corso dell’ispezione, i carabinieri hanno chiesto l’intervento dell’Asl, che ha sospeso l’utilizzo dei locali destinati a magazzino e cucina.

“Al momento – spiega il legale di Agù, l’avvocato Enrico Rostan – non ci sono ancora state formalizzate contestazioni: di certo il provvedimento dell’Asl non ha bloccato l’attività imprenditoriale, ma riguarda solo la cucina, evidenziando solo l’inidoneità di quei locali per la manipolazione degli alimenti. Va da sé che anche ciò che c’era dentro è stato esaminato. Ma non c’è niente di scandaloso. La normativa sui locali è molto severa”. E aggiunge: “Ricordo però che nel caso di un’attività di catering, la maggior parte degli alimenti si lavorano direttamente sul luogo dell’evento. Stoccaggio e utilizzo della cucina sono fasi marginali”.