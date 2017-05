Un cagnolino è morto precipitando dal quinto piano di un palazzo al civico di via Borsi a Torino. Athena, un esemplare di cane lupo cecoslovacco, è precipitata su un’auto che era parcheggiata in strada, finendo sulla parte posteriore della vettura. Secondo le ricostruzioni, avrebbe saltato la ringhiera del balcone nel tentativo di fuggire spaventato per i rumori che arrivavano dall’appartamento dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Inutili i tentativi di soccorso, l’animale non ha avuto scampo dopo un volo da un’altezza di decine di metri ed è morto praticamente sul colpo.

Sul posto si sono recate le volanti della polizia e gli agenti hanno avviato un’indagine per determinare la dinamica dell’accaduto. Già accertato, comunque, il fatto che si è trattato di un incidente e non di una vicenda di maltrattamenti su animali. Sotto choc la padrone della povera bestiola. La donna ha avuto un malore dopo essere corsa in strada. “Athena – ha spiegato a Cronaca Qui – si deve essere spaventata. Forse ha cercato di saltare la ringhiera per raggiungere il balcone del vicino, ma non ce l’ha fatta ed è precipitata”.