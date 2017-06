Un ragazzo a torso nudo e con uno zainetto in spalla che appare tranquillo al centro della folla che cerca di scappare. È l'uomo che la polizia sta cercando in queste ore nell'ambito dell'inchiesta sui fatti di Torino dove durante la finale di Champions, in piazza San Carlo, un falso allarme bomba ha creato il caos tra i tifosi che guardavano la partita sul maxi schermo causando oltre 1500 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Il ragazzo infatti è stato ripreso da alcuni video di emittenti televisive proprio nel momento in cui è iniziato il caos mentre attorno a lui si crea il vuoto e lui appare immobile e tranquillo

Nel video il ragazzo ad un certo punto alza le mani all’improvviso mentre attorno a lui e a due suoi amici si crea il vuoto e la gente inizia a fuggire innescando poi quel panico che ha portato ai numerosi casi di ferimenti. Per questo ora gli inquirenti stanno cercando di identificare queste persone, convinte che fossero vicine al motivo che ha scatenato il panico e quindi che possano sapere cosa ha innescato davvero il fuggi fuggi generale in piazza San Carlo

Il pubblico ministero Antonio Rinuado, che coordina l'indagine, ha dato mandato alla polizia di acquisire tutti i video della serata per cercare di capire l'origine del panico e nell'ambito di questa attività il video è stato visionato insieme ad altri centinaia di filmati dagli uomini della digos. Nel filmato si vede anche successivamente alcuni persone che si avvicinano a lui e lo abbracciano forse per far capire che non c'è pericolo. La polizia sta cercando di identificare anche altre persone che potrebbero aver assistito da vicino alla scena