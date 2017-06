Le cucine dell'ospedale delle Molinette a Torino, l’ospedale più grande della regione e tra i primi in Italia, sarebbero invase da nidi di blatte. L’allarme ha spinto il Servizio Igiene e Alimenti dell’Asl a effettuare subito dei controlli. Le verifiche sono scattate in seguito a un esposto che denunciava, appunto, la presenza di insetti nelle cucine della struttura. Subito è arrivato anche il commento della AllFoods, la ditta che gestisce il servizio mensa dell’ospedale piemontese: “Sono in corso le verifiche interne – si limita a commentare l’azienda – e l'adozione delle opportune misure correttive”.

La distribuzione dei pasti non verrà interrotta – Per il momento la ditta ha anche confermato che il servizio di distribuzione dei pasti a degenti e a dipendenti non verrà interrotto. I controlli sono iniziati questa mattina in ospedale e già a pranzo i pasti sono stati distribuiti regolarmente. Per il momento non è arrivato invece alcun commento da parte della direzione dell’ospedale di Torino. Non è la prima volta che dalle Molinette arrivano allarmi simili.