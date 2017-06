Drammatico incidente questa mattina intorno a mezzogiorno a Cavagnolo, nel Torinese. Una bambina di otto anni è precipitata per una decina di metri dal balcone al terzo piano della sua abitazione in via Martiri della Libertà. La piccola nella caduta ha riportato una contusione polmonare ed è stata intubata. Attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Insieme alla bambina in casa c’era il fratello maggiore – Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri – che sono intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118 – al momento del drammatico incidente la bambina si trovava in casa col fratello maggiore, un ragazzo di venti anni, e stava giocando sul balcone. Si sarebbe infilata nella ringhiera del balcone e così sarebbe precipitata nel vuoto. Sul caso indagano i carabinieri che cercheranno di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il drammatico caso di Cento – Un episodio tragicamente simile si è verificato qualche giorno fa a Cento, nella provincia di Ferrara, dove una bambina di tre mesi è caduta dalla finestra di casa mentre il fratellino e il cuginetto giocavano nella stanza. In quel caso, la piccola non ce l’ha fatta.