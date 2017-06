Ottomila euro: è questa la cifra derubata a un anziano di Torino dal suo badante, un uomo di 55 anni italiano, regolarmente assunto e soprattutto all'apparenza fidatissimo. L'uomo, che si prendeva cura dell'ottantenne e che godeva di vitto e alloggio gratuiti, sottraeva il bancomat dell'anziano e nottetempo effettuava dei prelievi, rimettendo poi al suo posto la carta elettronica. Per almeno venti volte l'uomo ha approfittato dell'ottantenne riuscendo a sottrargli ben 8mila euro, l'equivalente della pensione annuale del vecchietto. In diverse occasioni, quando aveva anche poche ore di permesso, con i soldi rubati, il badante ha acquistato gioielli di valore – anelli, bracciali e collane – indossandoli subito l'acquisto. Come se non bastasse il 55enne, amante dei viaggi, appena ne aveva la possibilità partiva accomodandosi in business class, che si trattasse di aerei o treni.

Quando ha scoperto i prelievi non autorizzati la vittima, temendo una clonazione del bancomat, si è presentato ai carabinieri accompagnato dal ladro, senza pensare che potesse trattarsi di lui. Gli inquirenti hanno quindi deciso di indagare e, dopo aver visionato le riprese delle telecamere della gioielleria, hanno capito che era proprio il badante a rubare di notte facendo poi shopping di giorno. Le manette sono scattate subito dopo.