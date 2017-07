Qualcuno l'aveva già ribattezzata la banda Trump per l'abitudine di mascherarsi da Donald Trump prima dei colpi in banca per rimanere anonimi ma, dopo una intensa indagine, i carabinieri sono riusciti a identificare i responsabili della serie di rapine e ad ammanettarli. I carabinieri della sezione “antirapina” del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Torino, infatti, hanno eseguito nella mattinata di lunedì due ordini di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone accusate di decine di colpi in tutto il Piemonte.

Secondo i militari, i rapinatori, due fratelli di 26 e 30 anni, si presentavano coperti da maschere del presidente degli Stati Uniti per non essere ripresi dalle telecamere di sorveglianza e poi con la cosiddetta tecnica della "marmotta", ossia un ordigno all'interno degli sportelli per farli saltare, riuscivano a portare via il contenuto dei bancomat. Come ricostruito dalle indagini, per raggiungere le banche da assaltare i fratelli hanno sempre utilizzato auto rubate e, in particolare, una Mercedes usata per diversi colpi ma riverniciata ad ogni tentativo per evitare di essere individuati dalla polizia.

Con questa tecnica avrebbero messo a segno assalti in decine di banche piemontesi portando via ingenti bottini. Solo nell'ultimo colpo sono riusciti a impadronirsi di ben 92mila euro. I loro stratagemmi però non sono bastati a farla franca. Attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza delle banche assaltate e il confronto dei dati relativi al controllo del territorio, persone e mezzi fermati prima e dopo i colpi, i carabinieri infatti sono risaliti ai due fratelli che ora sono accusati di furto e tentato furto aggravato.