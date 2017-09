Tra i clienti di quello che era conosciuto dai pusher del quartiere come il “magazzino all’ingrosso del fumo”, c’era anche un’anziana donna, G.R., settantacinque anni. Una pensionata residente a Cuneo che in quel discount della droga è stata sorpresa ad acquistare quasi quattro chili di hashish e che per questo è stata arrestata. A smantellare l'organizzazione sono stati i carabinieri al termine di un'indagine che si è conclusa con la notifica di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 17 persone (14 marocchini e 3 italiani) e un divieto di dimora a 3 marocchini. Tutti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, aggravato dall'aver venduto decine di dosi anche a minorenni. L'indagine è iniziata nel maggio del 2015 e appunto ha accertato l'esistenza di un imponente traffico di droga gestito prevalentemente da marocchini la cui base logistica era situata proprio nello stabile di Porta Palazzo.

Oltre alla vecchietta finita ai domiciliari, tra i clienti abituali del gruppo criminale italo-marocchino che amministrava e governava lo spaccio della droga in Piazza della Repubblica c’erano operai, studenti minorenni e liberi professionisti. Le immagini dei filmati in possesso dei carabinieri mostrano un gruppo di cinque studenti avvicinarsi al magazzino. Poco dopo arriva un uomo in bicicletta: molti entrano nel palazzo, in altri casi lo scambio di droga avviene velocemente in strada. “Qui si trovano i prezzi migliori della città”, era la voce che girava tra gli spacciatori che facevano la fila per rifornirsi lì. L'inchiesta ha permesso di sequestrare 24 chili di droga, tra hashish, marijuana, eroina e cocaina, e 11000 euro in contanti. Dall'inizio delle indagini gli arresti sono 33, 16 arrestati in flagranza.