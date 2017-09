Nei mesi scorsi era stato coinvolto in un'inchiesta della magistratura ed era stato accusato di aver utilizzato a scopo personale i fondi della Croce Rossa di Casale Monferrato di cui era dipendente. Nel pomeriggio di ieri Fabio Gallione si è suicidato sparandosi nella sua casa sulla collina di Torino. Sulla vicenda indaga la polizia del commissariato Borgo Po. Non vi è al momento alcuna certezza che la decisione dell'uomo di togliersi la vita sia collegata all'indagine in cui era finito insieme a quattro colleghi dell'Alessandrino. Ufficialmente gli atti della polizia parlano di "depressione". Gallione si è suicidato intorno alle 15.30 con una pistola che aveva in casa.

Gallione era stato licenziato dalla Croce Rossa nel 2015 quando era stato scoperto che dai bilanci del comitato di Casale Monferrato erano spariti 170mila euro, tra il 2006 e il 2015. Da lì erano scattate le indagini della Guardia di Finanza. Nel registro degli indagati della procura di Vercelli erano finiti, insieme a Gallione, gli ex vertici del comitato locale di Casale Monferrato. L'inchiesta aveva permesso di scoprire che i soldi dell'ente venivano utilizzati per fare benzina e per fare la spesa, tutte voci che a bilancio figuravano come somme destinate alla famiglie indigenti. Tra i rimborsi figuravano anche viaggi e vacanze.

Non è ancora chiaro se il suicidio dell'uomo sia direttamente collegato a quella vicenda, ma certamente quando era scoppiato lo scandalo, a Casale Monferrato, aveva provocato un piccolo terremoto nel comitato locale della Croce Rossa. Fabio Gallione fino a due mesi fa aveva continuato a lavorare come formatore nella Croce Rossa anche se non più a Casale. Era entrato nell'ente nel 1994 come volontario tuttavia attualmente sul suo profilo Linkedin si diceva " in cerca di occupazione".