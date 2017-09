Un 36enne di origini magrebine è morto questa mattina all’ospedale Maria Vittoria di Torino dove era stato ricoverato in condizioni gravissime con una profonda ferita alla gola. L’uomo è stato vittima di un’aggressione in via Di Nanni, alle spalle di piazza Sabotino, nella periferia del capoluogo piemontese. I fatti nella tarda serata di ieri: sembra che il 36enne abbia litigato con alcuni clienti di un pub della zona, che si trova a poche decine di metri dal luogo in cui è stato aggredito.

Una discussione degenerata in malo modo: i litiganti sarebbero venuti alle mani e alcuni di loro siano tornati successivamente sul posto armati di cocci di bottiglia. Uno di questi avrebbe sferrato vari fendenti al viso, al collo e ad un braccio dell’uomo, rivelatosi poi fatali per il marocchino: si tratterebbe di un suo connazionale, 40enne, poi arrestato dalla polizia, anche grazie alle numerose testimonianze dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Paolo. Avrebbe anche precedenti per lesioni, e ora dovrà rispondere di omicidio.

La vittima è stata quindi soccorsa dai medici del 118 e dalle volanti della polizia, che ora stanno cercando di rintracciare anche gli altri presunti responsabili dell’accaduto. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto in mattinata.