"Voleva mettermi incinta così sarei stata sua per sempre. E mi ha violentata". E' questa l'accusa con la quale una ragazza cinese di 20 anni ha portato sul banco degli imputati il suo ex compagno, un suo connazionale di 21 anni, condannato oggi in Tribunale a Torino a 3 anni e 9 mesi di reclusione.

La vicenda risale a tre anni fa, quando la giovane – all'epoca minorenne – si è recata a un commissariato cittadino per sporgere denuncia. "Stavamo insieme da tre anni, di nascosto dai miei genitori che pensavano fossi troppo piccola per un fidanzato", ha raccontato ai poliziotti. "Lui mi picchiava spesso, non mi lasciava usare internet, non voleva che avessi amici. Allora io ho deciso di lasciarlo, ma lui mi ha portata a casa sua e mi ha violentata".

L'ex fidanzato ha respinto tutte le accuse. "Non le ho mai fatto nulla di male, non sapevo nemmeno che non stessimo più insieme. Quel giorno – spiega – abbiamo litigato e poi fatto l'amore, senza protezioni. Ma io non ho mai voluto metterla incinta: al contrario, l'ho anche accompagnata al consultorio per prendere la pillola del giorno dopo. Credo abbia sporto denuncia perché spinta dai genitori". Gli avvocati del ragazzo, Wilmer Perga e Chiara Albano, hanno annunciato che ricorreranno in appello. L'accusa, in aula, è stata sostenuta dal pm Francesco Pelosi.