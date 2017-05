Un ragazzo di venti anni è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì in corso Giulio Cesare a Torino. La vittima si chiamava Alessandro Reina: era a bordo della sua auto, una Ford Sierra Cosworth, e stava percorrendo il corso in direzione del centro della città quando, non distante da piazzale Romolo e Remo, probabilmente a causa della velocità eccessiva e al fondo stradale bagnato, ha iniziato a sbandare finendo la sua corsa contro un palo. Il ventenne è stato subito portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, ma nonostante gli sforzi dei medici ha smesso di respirare circa un’ora dopo lo schianto.

Ferito gravemente un altro ragazzo – In auto insieme al giovane che ha perso la vita viaggiava anche un amico, suo coetaneo. Da quanto si apprende, il ragazzo ha riportato lesioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Subito dopo l’incidente il giovane è stato portato in ospedale direttamente da alcuni amici.

La sorella della vittima ha assistito all’incidente – Le cause e la dinamica dell’incidente sembrano abbastanza chiare anche perché l’auto guidata dalla giovane vittima era seguita da una seconda vettura con a bordo la sorella che ha assistito a quanto accaduto. È stata lei, in lacrime, a descrivere quello che ha visto. Gli agenti della Squadra Infortunistica della polizia municipale intervenuti sul posto hanno proceduto ai rilievi.