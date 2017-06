Le autorità che si stanno occupando del caso dell’incidente di sabato sera a Torino non sono ancora riuscite a individuare ipotesi di reato o indagati, come ha ammesso il questore Angelo Sanna, mentre i feriti confermati sono più di 1500. La più grave è Erika P., 38enne di Domodossola (Verbania) che è andata in arresto cardiaco per schiacciamento ed è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La donna preoccupa seriamente i sanitari. Al momento è tenuta in ipotermia e la prognosi rimane strettamente riservata. In giornata sarà sottoposta ad elettroencefalogramma e a valutazione neurologica

Kelvin sta meglio.

Migliorano invece ora dopo ora le condizioni di Kelvin, il bambino di 7 anni ferito sabato sera in piazza San Carlo. Dopo il risveglio dal coma farmacologico, i medici dell’ospedale Regina Margherita lo hanno estubato. Il piccolo paziente “è sveglio e cosciente”, riferiscono fonti sanitarie, e respira da solo. Resta a scopo precauzionale la prognosi riservata; nei prossimi giorni, se la situazione continuare a migliorare, Kelvin potrebbe lasciare la rianimazione per essere trasferito in un reparto di degenza. Se il bimbo è in vita, lo deve indubbiamente a Federico e Mohamed, i due eroi di Torino.

Due donne restano gravi.

Sono invece stabili, pur se considerate ancora gravi, le condizioni delle due donne, di 26 e 63 anni, ricoverate all' ospedale Molinette di Torino. La più giovane, ricoverata nella Rianimazione universitaria, resta intubata e in coma farmacologico per il trauma toracico riportato nei tumulti di piazza San Carlo. La donna di 63 anni è invece ricoverata nella Rianimazione ospedaliera, anche lei in prognosi riservata e intubata per trauma toracico da schiacciamento.