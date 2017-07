Si stavano esibendo nell'arena per scaldarsi prima di partecipare a un grande appuntamento di Corrida in programma poche ore dopo ma di fronte si sono ritrovati un toro non proprio docile che in pochi minuti ha incornato entrambi ferendoli in maniera grave, uno ai testicoli e l'altro alle gambe e alle anche. È quanto accaduto in Spagna dove i due toreri feriti, lo spagnolo Juan Miguel e il francese Andy Younes, sono finiti in ospedale con ferite serie che richiederanno anche interventi chirurgici.

Ad avere la peggio tra i due è stato Juan Miguel, un torero di Madrid, incornato prima i ai testicoli e all'inguine e poi ferito anche al collo con lesini alla ghiandola tiroidea, come mostra uno spaventoso filmato girato mentre avveniva la scena. L'uomo soccorso dai presenti ha barcollato per qualche minuto prima di svenire ed essere accompagnato in infermeria e poi in ospedale dove è stato ricoverato. Poco dopo lo stesso toto ha colpito Younes anche lui ferito seriamente dopo essere stato colpito a entrambe le cosce. Nella successiva caduta il torero francese però ha anche battuto la testa riportando un trauma cranico al lato destro del capo.